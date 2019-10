Prefeitura realiza campanha para emissão do Cartão SUS nas Escolas

Alunos das escolas públicas municipais devem emitir o Cartão Nacional de Saúde – CNS até dezembro. O documento, que tem a finalidade de identificação dos usuários do Sistema Único de Saúde será item necessário para a matrícula dos 46 mil estudantes do município no ano que vem. A ação faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), que tem como objetivo a integração da saúde e da educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação de políticas públicas.

A emissão do cartão também possibilita a vinculação dos procedimentos executados, aos usuários e ao profissional que realizou, e também à Unidade Básica de Saúde – UBS, onde foram realizadas. Os cruzamentos destas informações contribuem para a manutenção ou aumento na destinação de recursos financeiros federais para o município. Para solicitar o cartão SUS é necessário apresentar a Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade e um comprovante de residência, nas unidades de saúde.

