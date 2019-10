Prefeitura realiza evento em homenagem aos professores de Curionópolis

Um dia de lazer e descontração, foi dessa forma que os professores de Curionópolis foram homenageados durante o evento organizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de A Educação (Semed), no Balneário Rio Jordão, no Km 43. A iniciativa faz parte da política de valorização da categoria, implementada desde o início da gestão do prefeito Adonei Aguiar.

Toda a rede de professores do município foi convidada para participar do evento que contou com um grande almoço servido aos profissionais, homenagens realizadas por autoridades, sorteios, distribuição de brindes, desfile e um show cultural com Caio Victor & Tinan.

O prefeito Adonei Aguiar recebeu e cumprimentou todos os presentes. Durante a solenidade de abertura do evento, ele ressaltou o seu compromisso de valorizar os educadores da rede municipal e conscientizou o público docente sobre a sua importância no contexto educativo. Também divulgou as iniciativas desenvolvidas pelos professores da rede municipal.

“Nosso propósito hoje é homenagear, valorizar e oferecer um dia de lazer à categoria que dia a dia se empenha em oferecer um ensino de qualidade aos alunos de Curionópolis”, disse.

Desde o início da gestão, a Prefeitura tornou como prioridade os investimentos voltados à Educação. Todas escolas foram todas reformadas, a merenda escolar agora é de qualidade e os professores são valorizados por receber capacitação pedagógica, piso nacional do magistério, progressões. Recebem também outros incentivos como o cumprimento de 100% do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) municipal, triênios, 10% gratificação em turmas com Atendimento Educacional Especializado (AEE), 10% gratificação para professores zona rural, 10% de gratificação para pós-graduação, somando tudo, é quase o dobro do que ganhavam no passado.

O governo padronizou e entregou uniformes escolares para todos os alunos da rede de ensino municipal. Melhorou o transporte escolar e aumentou a frota com aquisição de 08 ônibus novos.

“Nós temos que agradecer o momento que foi nos foi proporcionado, uma programação exclusiva em homenagem ao dia do professor. O que me deixou mais feliz ainda, foi que esse evento contemplou toda a equipe da educação, auxiliares operacionais, motoristas, vigias, merendeiras – toda classe – pois o trabalho é realizado em conjunto”, expressou a diretora da escola Ruth Monteiro Josiane Conceição.

Os benefícios refletiram no crescimento do desempenho escolar. Com o trabalho em equipe de gestores e profissionais da educação, a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi superada. O município ficou entre os três primeiros na região de Carajás e entre os oito melhores no ranking do Pará. Além dos eventos realizados para incluir os alunos como a realização da Colônia de Férias.

Participaram da programação o Presidente da Câmara de Vereadores Nonato Holanda, Vereador Paulo Higino, a Primeira Dama Verônica Rabelo, o Secretariado Municipal e Assessores de Governo.

ascom.curionópolis