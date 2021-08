Canaã Prefeitura reinaugura campo da Vila Ouro Verde

O campo da Vila Ouro Verde, na zona rural de Canaã dos Carajás, ganhou um novo gramado e foi reaberto para competições no último sábado (21). A festa de reinauguração do campo reuniu autoridades do município e moradores da comunidade.

No local, a Prefeitura de Canaã, por meio da Fundação de Cultura Esporte e Lazer (Funcel), fez o trabalho de nivelamento, preparação do solo, drenagem, fez o replantio da grama e implantou um reservatório para água da chuva, que será utilizada para irrigação. Vale lembrar que o campo já conta com arquibancadas e vestiário.

Ailton Cândido, morador da Vila Ouro Verde, falou sobre a novidade. “Esse momento hoje, tanto pra mim quanto para todos aqui da vila, é um momento de gratidão, de agradecimento porque o poder público nos atendeu com esse pedido desse estádio, que está muito bem feito, o gramado é bom e estão todos de parabéns.”

O diretor-presidente da Funcel, Antônio Carlos, falou sobre o trabalho desenvolvido “É uma obra de muita importância para essa região, para a vila, para Canaã dos Carajás. Essa contemplação que nossos esportistas vão ter, vai dar um fortalecimento para o esporte, para aqueles que praticam futebol aqui na vila. E também vai abrir um leque de espaço para que a gente implante vários projetos sociais, através do futebol e outras modalidades esportivas.”

Ascom/PmCc