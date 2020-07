Prefeitura vai construir parque da juventude em Parauapebas

O governo de Darci Lermen abriu uma concorrência no valor de R$ 6 milhões para erguer um parque da juventude na Rua Belém, no Bairro Cidade Nova, a fim de valorizar uma área por muito tempo esquecida do poder público. O projeto, elaborado ainda no ano passado, terá as propostas comerciais conferidas no mês que vem, precisamente no dia 13 de agosto. As informações foram levantadas com exclusividade pelo Blog do Zé Dudu.

Segundo a Prefeitura de Parauapebas, a construção do parque linear no bairro será uma obra de grande impacto na qualidade de vida dos moradores do entorno, uma vez que o projeto contempla a canalização do córrego sobre o qual serão implementados espaços para prática de esporte e lazer. A ideia, conforme apurou o Blog, é dar cara nova a uma área até então abandonada e utilizada para descarte irregular de resíduos sólidos de construção e lixo doméstico, transformando-a num lugar onde as pessoas possam interagir e criar vínculos, gerando qualidade de vida e proporcionando segurança à comunidade.

A Secretaria Municipal de Obras (Semob), autora do empreendimento, alega que diversos bairros de Parauapebas não dispõem de espaço adequado para convivência e lazer, o que dificulta o convívio social. De acordo com o titular da pasta, Wanterlor Bandeira, o projeto comtempla canalização de córrego na Rua Belém, construção de posto da Guarda Municipal, quatro quiosques, quadra poliesportiva, quadra de futebol society em grama sintética, quadra de vôlei de areia, playground, academia ao ar livre, concha acústica com placo e espaço para fazer caminhada, além de arborização e iluminação de todo parque.

O empreendimento deve gerar 100 postos de trabalho na construção civil durante a vigência do contrato, que é de 360 dias. Quando ficar pronto, a Rua Belém deve tornar-se uma das áreas mais valorizadas da sede urbana, devido à intervenção na infraestrutura que deverá mudar o aspecto paisagístico do perímetro, que se encontra próximo ao centro comercial da cidade.

Asfalto e drenagem na periferia

A prefeitura também vai começar, em breve, uma obra de R$ 7 milhões para pavimentar e fazer drenagem no Bairro Nova Conquista, periferia da cidade. Nesta terça-feira (14), o governo municipal publicou no Diário Oficial da União (DOU) o resultado da habilitação de empresas candidatas ao contrato (veja aqui). As construtoras Geotop, JM Terraplanagem, HB20, Transvias e Construmabe, todas velhas conhecidas no ramo de contratos com a administração de Darci Lermen, estão no páreo. Já a empresa Garra Construção e Pavimentação acabou inabilitada, segundo a prefeitura, por não atender as exigências do edital do certame.

Fonte: Ze Dudu