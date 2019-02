Presas por fraude na prova do Detran

Compartilhar no Facebook

Três mulheres foram presas suspeitas de fraude no concurso público para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), ocorrido na tarde deste domingo (10).

As prisões aconteceram após investigações do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Polícia Civil do Estado.

Luna Bianca da Vera Cruz, Dalilla Taiany Carvalho Coelho e Grasiele Quaresma Mendes foram presas em flagrante delito, pelos crimes de fraude em certame de interesse público (art. 311-A, inciso I, parágrafo segundo), falsidade ideológica (art. 299) e associação criminosa (art. 288), todos do Código Penal Brasileiro.

Os locais onde as presas estavam realizando as provas foram no NPI e Escola de Enfermagem, Campus IV, da Uepa.

Grasiele estava realizando a prova se passando por outra candidata, Luna, além de perpetrar a fraude.

Com Dalilla e Grasiele os policiais civis encontraram dois pequenos aparelhos celulares, que estavam funcionando como receptor dos gabaritos das provas, bem como uma Carteira Nacional de Habilitação falsa.

A apresentação das presas ocorreu na Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito.

As investigações continuam para identificar e prender mais envolvidos para que a fraude ocorresse.

PROVA CANCELADA

A prova para o cargo de Agente de Educação de Trânsito do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), realizada pela manhã, foi cancelada segundo informações da Secretaria de Administração do Estado (Sead).

Candidatos denunciaram uma possível fraude, após afirmarem que os responsáveis pela fiscalização em uma sala, no Colégio Santo Antônio, no bairro da Campina, em Belém, não abriram o lacre das provas na frente dos candidatos.

Fonte – (DOL)