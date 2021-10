Preso acusado de abuso sexual, homem afirma que vai se matar se for para o presídio

Maxcimino Vidal, de 68 anos, foi preso nesta quinta-feira (7) acusado de abuso sexual contra uma criança de 10 anos de idade. Ele foi denunciado a polícia pela madrasta da menor.

Segundo informações, a situação de abuso sexual ocorreu no interior de uma van vinda da cidade de Eldorado do Carajás, tendo como destino final, Parauapebas.

A mulher afirmou na Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) que Maxcimino tentou beijar a força a enteada de apenas 10 anos de idade quando estava sentado ao lado da menina. Ele ainda teria passado a mão na perna da menor.

Diante das acusações, a polícia interceptou o veículo em frente ao Partage Shopping e encaminhou o idoso para a Delegacia.

Preso à disposição da justiça, Maxcimino negou as acusações para a reportagem do Papo Carajás. “Como que eu faria um absurdo desses dentro da van e em plena luz do dia? Eu não fiz isso que estão me acusando. Caso eu vá para o presídio, vou me matar”, ameaçou o senhor.

Por: Papo Carajás