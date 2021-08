Preso segundo suspeito de matar menina indígena que sofreu estupro coletivo

Na Segunda-feira (16) de agosto o segundo do suspeito de participar da morte de Daiane Griá Sales, de 14 anos, foi preso em Redentora, no noroeste do Rio Grande do Sul, as informações foram passadas pelo Delegado Vilmar Schaefer, responsável pela investigação do assassinato.

O homem, que não teve a identidade revelada, teve a prisão temporária por 30 dias decretada pela Justiça.

Menina indígena de 11 anos sofre estupro coletivo e é jogada de penhasco, cinco homens confessaram o crime sendo três deles adolescentes, dois adultos sendo um deles o próprio tio da garota.

A menina é da etnia Guarani Kaiowá. Segundo as investigações, ela foi obrigada a beber pinga e levada à força para uma pedreira com mais de 20 metros de altura. O penhasco fica próximo à aldeia Bororo, onde ela morava.

Segundo os acusados o motivo pelo qual eles terem jogado a garota do penhasco foi por ela ter recobrado a consciência e ter começado a gritar.

O corpo da criança foi encontrado na manhã de (09) de agosto.