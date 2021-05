Presa por matar marido Elize Matsunaga namora jovem que tentou matar o avô a marteladas

Os dois estão presos na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, e dividem um beliche no galpão do regime semiaberto

Elize Matsunaga, condenada a 16 anos de prisão por ter matado o marido Marcos Matsunaga, em 2012, está namorando um jovem de 23 anos que tentou matar o avô a golpes de marteladas no ano passado, em São Paulo. Tiago Neves é transexual e cumpre pena de 5 anos de prisão por tentativa de homicídio contra seu avô, de 71 anos.

Os dois estão presos na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, e dividem um beliche no galpão do regime semiaberto. Nos últimos dias, eles estão fora da penitenciária por causa da “saidinha temporária”. Com a mudança de regra, os detentos podem deixar o presídio em datas que não sejam os feriados. O casal deve retornar à prisão na próxima segunda-feira (24).

A morte do empresário Marcos Matsunaga teve repercussão nacional diante do grau de frieza no crime. Elize matou e esquartejou o marido dentro do apartamento em que moravam com e a filha do casal, no dia 19 de maio de 2012. Alguns dias antes, Elize havia confirmado que o marido estava tendo um caso com outra mulher e contratou um detetive particular para segui-lo.

Elize foi condenada por homicídio doloso triplamente qualificado (motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel), além de destruição e ocultação de cadáver. Em março de 2019, o Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena de Elize por conta da confissão do crime. Ela poderá deixar a prisão em 2035 e está no regime semiaberto por boa conduta carcerária.

meionorte.com