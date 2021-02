Primeira cacique do povo Xikrin

A primeira mulher eleita cacique em Parauapebas tomou posse na manhã deste sábado, 20. Kôkôti Xikrin, de 28 anos, foi recepcionada em uma cerimônia festiva que contou com a participação de 11 aldeias do povo Xikrin, 43 aldeias…

O Cacikado tem como base a hereditariedade e é passando de geração para geração, porem considerasse o prestigio e a história da família em ser participante e ativa dentro da tribo.

Apesar de novo para nós, homem branco, os índios têm a muito mais tempo mulheres no poder, do que nós. Maria de Lurdes Da conceição Alves, foi a primeira mulher no Brasil a ser nomeada Cacique, em 1995, no estado de Fortaleza CE, que pertence a tribo Jenipapo-Kanindé.

A lutas das mulheres Caquices vem a muito tempo, e estão ganhando cava vez mais força e aceitação pelas tribos. Kôkôti Xikrin a jovem Cacique tem uma grande caminhada pela frente, e traz bastante força e representatividade para as mulheres indígenas dentro das aldeias.