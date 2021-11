Primeira estante literária ‘Das Letras’ via projeto cultural é inaugurada em Parauapebas

EMEF Faruk Salmen recebe a primeira estrutura do projeto, que começou voluntário e começa a ganhar o Brasil

Criado em 2019 como ação voluntária para estimular a literatura entre a população de um pequeno povoado do nordeste, Das Letras – Estante Literária tornou-se projeto cultural em 2021 para ganhar o Brasil e já está prestes a lançar sua primeira estante por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O evento acontece na quarta-feira, 17, às 09h, na EMEF Faruk Salmen, em Parauapebas, com a presença do idealizador Marcelo Lima, seguindo os protocolos de segurança vigentes no município, como uso obrigatório de máscara e higienização das mãos, além do distanciamento social.

A estante será alocada em um ponto especial da biblioteca recentemente revitalizada pela RIP Serviços Industriais que, inclusive, patrocina o projeto e terá representantes acompanhando a festividade. O intuito é oferecer títulos diferentes daqueles ditos “obrigatórios” no acervo escolar, a fim de expandir e potencializar a experiência literária das crianças.

“A ideia surgiu quando estávamos acompanhando outro projeto executado no Ceará. Durante um evento, levamos alguns livros (usados) já com a intenção de que eles circulassem pela comunidade. As crianças se animaram tanto e o entusiasmo foi tão novo para nós, que decidimos construir uma estante”, conta Marcelo.

Como o próprio nome sugere, ‘Das Letras’ tem o objetivo de implantar estantes literárias em várias regiões brasileiras, as quais têm pouco acesso a livros. O projeto também vai oferecer ambientação adequada para usufruto de seus beneficiários, além de promover as interrelações e o aprendizado acerca da literatura.

“O projeto nasceu para estimular o hábito de ler e as viagens literárias que os livros permitem para aguçar a imaginação, a fantasia, o mistério e o conhecimento. Mas também manter sua essência de promover a circulação dos livros nas comunidades, como forma de conservar a estante ativa, constante e sustentável. Para isso, contamos também com a doação de livros. Quem desejar doas livros ou contar histórias pode nos contatar pelo site (www.dasletras.com.br) ou pelo Direct do Instagram (@dasletrasestantesliterarias)”, pontua Ana Paula dos Santos, da Villa 7 Produções Culturais.

Todas as estantes serão alocadas em locais adequados para locomoção física de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Cada uma delas também contará com equipamento para audiobook e alguns exemplares em braile. O site oficial do projeto, que já está no ar, oferece acessibilidade visual e auditiva.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura com realização do Ministério do Turismo (através da Secretaria Especial de Cultura), “Das Letras – Estantes Literárias” é produzido pelas empresas AGROINFO, Villa 7 Produções Culturais e AH7 Gestão Cultural. Em Parauapebas, a ação é patrocinada pela RIP Serviços Industriais.

SERVIÇO:

‘Das Letras – Estantes Literárias’ em Parauapebas (PA)

Data e Hora: Quarta-feira, 17 de novembro de 2021, às 09h

Local: EMEF Faruk Salmen | Av. Paulo Afonso, 360, Guanabara – Parauapebas (PA)

Classificação livre

Evento gratuito

Acessibilidade física, auditiva e visual

Sobre a RIP Serviços Industriais: A RIP, subsidiária da KAEFER desde 2014, é uma prestadora de serviços industriais especializados com 35 anos de mercado e presente em todas as regiões do Brasil. Fornece serviços integrados especializados para diversos segmentos industriais, entre eles: Refratários, Isolamento Térmico, Proteção Anticorrosiva, Proteção Passiva, Acessos, Manutenção Eletromecânica, Manutenção Civil, Facilities, Operação e Manutenção em Ativos de Energia, além de serviços Offshore, como manutenções, acabamento de interiores, operação de guindastes e movimentação de cargas.

Sobre a Agroinfo: A AGROINFO TI é uma empresa especializada na gestão administrativa e na produção executiva de projetos, com logística inteligente e eficaz.

Sobre a Villa7 Cultura: Com experiência de uma década no desenvolvimento de projetos culturais, a Villa 7 Cultura cria projetos assertivos, direcionados e personalizados para empresas que desejam promover a sinergia entre sua missão, visão e valores com as necessidades (reais) da comunidade que os recebe. A partir do comprometimento necessário para condução dos projetos de maneira ágil e singular com transparência e boa utilização dos recursos, a Villa 7 estreita laços com ONGs, instituições e artistas, trabalhando árdua e intensivamente para levar o melhor conteúdo para plateias mais do que especiais.

Sobre a AH7 Gestão Cultural: A AH7 Gestão Cultural atua para democratizar o acesso à arte e cultura para cocriar o futuro desejável para todos. Nascida em 2014, a AH7 tem a responsabilidade de gerir aquilo que é subjetivo, impalpável e simbólico de forma objetiva e organizada, sem riscos de interferência no processo criativo, sintonizando ideias e potencializando os resultados das ações pleiteadas.

