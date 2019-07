Primeiro vestibular da UNIFESSPA em Canaã dos Carajás tem mais de 700 inscritos

A inscrição para os dois primeiros cursos da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) em Canaã superou as expectativas e demonstrou a capacidade do município de absorver a demanda de instituições de nível superior. Ao todo, foram 740 inscritos para o certame, segundo dados do Polo Educacional, que em ação do Pacto por Canaã, foi responsável pela coleta das inscrições.

A prova objetiva e a redação em Língua Portuguesa serão realizadas no dia 07 de julho de 2019 das 8h às 12h, no Município de Canaã dos Carajás, em local a ser informado no cartão de inscrição do candidato e em edital próprio. No dia da prova será obrigatória a apresentação do documento original de identificação com foto do candidato.

O cartão de inscrição poderá ser impresso pelo candidato e estará disponível no endereço eletrônico www.pse.unifesspa.edu.br, a partir do dia 02 de julho de 2019.

Aos candidatos que cursaram pelo menos um ano do ensino médio nas escolas que integram o município de Canaã dos Carajás e aqueles que comprovem residência no município será atribuída 20% (vinte por cento) de bônus sobre a nota final do processo seletivo.

É importante destacar que os candidatos deverão assinalar as respostas da prova no Cartão-Resposta com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

A divulgação do resultado final sairá no dia 15 de julho. O início das aulas do curso de Letras- Língua Inglesa será no dia 22 de julho e o do curso de Agronomia será no dia 12 de agosto.

www.canaadoscarajas.pa.gov.br