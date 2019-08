Procurador municipal Olinto Vieira recebe Título de Cidadão Honorário

O servidor público municipal Olinto Campos Vieira tornou-se oficialmente cidadão de Parauapebas. O mineiro, que chegou ao município em 1999, foi agraciado com o Título de Cidadão Honorário na manhã desta terça-feira (6). A honraria foi entregue pelas mãos do presidente da Câmara de Parauapebas, vereador Luiz Castilho (Pros), em sessão solene.

Castilho foi o autor do Projeto de Decreto Legislativo nº 21/2019, que concedeu o Título a Olinto Vieira. Segundo o parlamentar, a homenagem ao procurador deve-se à sua conduta ao longo de vinte anos residindo no município.

Além de advogado e escritor, Olinto auxiliou na elevação do serviço público local, já que é um dos primeiros procuradores do município de Parauapebas, militando há duas décadas na Procuradoria Geral do Município.

Na cerimônia de entrega da honraria, Luiz Castilho definiu a trajetória de Olinto como um legado de serviço prestado à cidade. “O momento de entrega de um Título de Cidadão Honorário é muito importante para nós, vereadores, porque é quando destacamos pessoas que escrevem a história deste município. Me alegra poder reconhecer o trabalho daqueles que têm dedicado suas vidas para uma Parauapebas melhor em desenvolvimento social e econômico. Me honra entregar este título a uma pessoa reta como você, com vinte anos dedicados à vida pública”, ressaltou Luiz Castilho.

Ao receber a honraria, o servidor se considerou um filho de Parauapebas. “Esta é minha cidade do coração. Quando cheguei aqui este município tinha apenas doze anos. Vi essa terra se desenvolver. Hoje sou muito grato por essa honraria, pois definitivamente me tornei um cidadão parauapebense”, concluiu Olinto Vieira.

História

Olinto Campos Vieira foi o primeiro escritor a ter o seu livro analisado e aprovado pela Academia Parauapebense de Letras. Escritor de crônicas e poesias, permaneceu com colunas nos jornais Correio do Pará, Carajás O Jornal e Regional por quinze anos. Em 2018, Olinto teve seu poema “Pessoa” entre os vencedores do concurso nacional novos poetas Poetize.

Além de artista plástico, o procurador foi um dos participantes ativos do movimento para instalação da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Parauapebas.

Casado e pai de dois filhos adolescentes, ambos naturais de Parauapebas, o procurador fez e faz parte da história do município.

