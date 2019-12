Produtores do Pro Campo recebem orientações para acesso ao Fundo de Desenvolvimento

Cerca de 40 produtores rurais de Canaã dos Carajás, que estão cadastrados no Pro Campo, participaram, na manhã desta segunda-feira (16), de uma palestra com orientações para acesso ao Fundo de Desenvolvimento Sustentável do município. A palestra foi realizada no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec) e ministrada pelo Agente de Desenvolvimento Josélio Reis.

O Fundo, criado para fomentar, a juros baixos, empreendedores e produtores de Canaã dos Carajás, recebe 5% de todos os royalties da mineração pagos ao município e tem linhas especiais para os produtores rurais.

Para o secretário de Desenvolvimento e Produção Rural, Léo Ferreira, a qualificação é importante para que o produtor possa se aperfeiçoar e evitar perdas. “Nós estamos preparando o produtor rural para receber as mudas. Uma vez que ele recebe as mudas, é necessário que faça a irrigação. No ano passado tivemos muito prejuízo em questão de mortalidade das mudas por falta da irrigação”, comentou.

“Esse ano estamos trazendo o produtor rural na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que ele participe das palestras e possa conhecer a maneira de acessar o fundo. O objetivo nosso é distribuir a muda, mas de forma que ele venha a fazer a irrigação e não tenha prejuízos”, complementou.

O produtor rural Diarless Pires, um dos participantes do treinamento, destacou que “o apoio da administração tem sido excelente. “A prefeitura tem trabalhado a favor do produtor rural e a gente está trabalhando aqui na reunião pra ter uma produção melhor”, disse.

ascom.canaa