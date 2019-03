Proerd terá início no próximo dia 22 em Canaã

Por meio da Secretaria de Educação, a Prefeitura de Canaã dos Carajás firmou uma parceria com a Polícia Militar. Através do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), o esforço conjunto tem o objetivo de prevenir e combater o uso de drogas e a violência entre alunos do 1º ao 9º ano das escolas municipais.

O curso terá início no próximo dia 22 de março, sexta-feira, e terá a duração de três meses. Estudantes das escolas Carmelo Mendes e Benedita Torres serão os primeiros a participar do projeto. Na próxima sexta-feira (15), pais e responsáveis saberão mais sobre o trabalho em uma reunião com a entidade militar.

À frente do projeto em Canaã, a soldado Aldila se reuniu com professores na manhã desta sexta-feira (8), na escola Benedita Torres. “Esse é, na verdade, um trabalho de prevenção com o objetivo de livrar 100% dessas crianças do caminho das drogas e da violência. Queremos que o aluno consiga dizer não às drogas. Esse projeto é gratificante e representa um grande avanço na vida desses estudantes.”

As aulas acontecerão uma vez por semana e durarão, em média, 30 a 45 minutos. Conforme explicação da PM, os jovens receberão instruções sobre como agir em situações suspeitas no cotidianas. A instituição militar também destacou que, para o completo êxito do projeto, é necessário que as famílias também se envolvam no trabalho.

Por: Kleysykennyson Carneiro