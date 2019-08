Programa “Canaã Meu Lugar” recebe reconhecimento nacional neste mês

Desenvolvido pelo Idurb, o Programa Municipal de Regularização Fundiária beneficiou mais de 170 famílias do bairro Paraíso das Águas e será estendido por todo o município

Canaã dos Carajás, mais uma vez, é referência nacional em 2019. Depois do programa de reorganização da Atenção Básica de Saúde receber prêmio em congresso em Brasília, no último mês, desta vez, a habitação é quem dá orgulho ao município. Foi divulgado na última quarta-feira (31), o resultado dos vencedores do Selo de Mérito 2019 da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC), contemplando o projeto canaense na categoria Habitação de Interesse Social.

O prêmio Selo de Mérito é promovido pela ABC em parceria com o Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano e tem como objetivo estimular e difundir as experiências bem sucedidas desenvolvidas pelos órgãos públicos estaduais e municipais no âmbito da habitação de interesse social.

Com a conquista, servidores do Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás (Idurb), vão compartilhar a experiência do programa com diversos especialistas durante o Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social que será realizado entre os dias 20 e 23 de agosto, em Foz do Iguaçu.

O Programa “Canaã Meu Lugar” tem o objetivo de oferecer o título definitivo residencial de forma gratuita às famílias em vulnerabilidade social. Segundo o presidente do Idurb, Alisson Milhomem, o projeto foi desenvolvido por um grupo multidisciplinar que envolveu arquitetos, consultores, advogados, engenheiros, técnicos e agentes da autarquia. “Fico muito feliz em colhermos tão rapidamente os frutos do projeto, mas há muito trabalho a fazer: vamos ampliar o programa para todo o município”, disse.

O programa “Canaã Meu Lugar” envolveu cerca de 10 servidores da autarquia que realizaram visitas para levantar dados socioeconômicos das famílias, georreferenciamento dos lotes, reuniões públicas e plantões para informações e entrega de documentos. No total, 453 lotes foram regularizados e 172 famílias do Bairro Paraíso Das Águas já receberam a titulação definitiva de seus lotes.

Alisson completa ressaltando o apoio recebido pelo prefeito Jeová Andrade que, segundo ele, “sempre acreditou no trabalho desenvolvido”, e agradeceu, também, à equipe do Cartório de Registro de imóveis Mendes Soares, “que foram essenciais para o registro com sucesso do projeto”.

Programa será estendido por todo o município

Quem explica a segunda fase do “Canaã Meu Lugar” é a coordenadora operacional da iniciativa, Laissa Andrade. Segundo ela, o projeto está em fase de elaboração e visa regularizar cerca de 3 mil imóveis dos bairros Centro, São José, Estância Feliz, João Pintinho, Portal do Sol, Liberdade, Esplanada e Maranhenses. “Em breve, a comunidade vai saber como será realizado a titulação das residências nessa localidade”, afirmou.

