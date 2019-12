Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae, será lançado em Canaã nesta quarta-feira

Canaã dos Carajás está entre os nove municípios paraenses que aderiram ao Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae no Estado. O lançamento oficial da iniciativa no município será nesta quarta-feira (11), com a presença do prefeito Jeová Andrade, diretoria do Sebrae, empresários e convidados, no salão do piso superior da Feira do Produtor, a partir das 8h. A adesão de Canaã ao programa ocorreu em abril deste ano (foto).

O “Cidade Empreendedora”, segundo o Sebrae, é um programa de transformação econômica de municípios voltado para a gestão pública e lideranças locais (prefeitos). O programa tem como foco melhorar o ambiente de negócios através da implantação de políticas públicas e ações de desenvolvimento para os pequenos negócios, fazendo com que os benefícios da Lei Geral das Micro Empresas (MPEs), sejam implantados no município.

O programa concentra-se em dez eixos: atores de desenvolvimento, desburocratização, sala do empreendedor, compras governamentais, jovens empreendedores, crescendo e empreendendo, município em números, levantamento de oportunidades, planejamento estratégico para a gestão municipal e plano de desenvolvimento econômico.

Segundo o prefeito Jeová Andrade, o grande fundamento da gestão é a sustentabilidade financeira do município. “Para atingir nosso objetivo de criarmos novas alternativas de arrecadação será necessário desenvolver novos negócios, tornar o cidadão mais produtivo e mais responsável pelo seu futuro. Empreender da maneira correta será nosso grande desafio, por isso, precisamos de parcerias como essa”, afirmou.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jurandir José dos Santos, celebrou a adesão ao programa: “nós queremos, por meio da Semdec, dar condições ao cidadão para gerar renda. Vamos trabalhar firme para transformar Canaã numa cidade que faz acontecer”, disse.

Com informações do Sebrae.

