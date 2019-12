Programa Cidade Empreendedora é lançado em Canaã dos Carajás

O objetivo da administração municipal de Canaã dos Carajás, de diversificar a economia do município e fortalecer o empreendedor local, agora ganha um aliado de peso. O município é um dos nove do estado do Pará a aderir ao programa Cidade Empreendedora, do Sebrae, que visa dar treinamento, e assistência para que o empreendedorismo local ganhe impulso e contribua com a geração de emprego e renda.

O lançamento oficial do programa ocorreu nesta quarta-feira (11), em solenidade realizada no salão de eventos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEMDEC). O Sebrae trabalha o programa em dez eixos, que vão desde o estímulo e treinamento para que os empresários locais possam atender às compras governamentais, até o aperfeiçoamento do trabalho já realizado pela Sala do Empreendedor e pelos Agentes de Desenvolvimento, até a orientação sobre empreendedorismo nas escolas.

O diretor técnico do Sebrae, Fabrízio Guaglianone, que participou do evento, endossou que o principal objetivo é “melhorar o ambiente de negócios do município”. “Isso vai colaborar para que as pequenas empresas e o setor produtivo de uma maneira geral possam melhorar cada vez mais”.

Para o prefeito Jeová Andrade, a iniciativa chega em boa hora e vem de encontro ao projeto de governo. “Canaã está trabalhando para criar outras cadeias produtivas, criar outras diversificações econômicas, onde possa estar aumentando a geração de emprego e renda”, disse. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jurandir José dos Santos, também reforçou essa ideia. “Já estamos fazendo esse trabalho desde 2013, e a gente pretende realmente, em muito pouco tempo, viver independente da mineração”.

Na opinião do presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Canaã (Aciacca), Pedro Silva, o programa vem “dar suporte a vários projetos que já estão em andamento na cidade”. “Nós precisamos de capacitação para conduzir esses diversos projetos, como o Distrito Empresarial, o Polo Educacional e o Fundo de Desenvolvimento”, citou.

A solenidade de lançamento do Cidade Empreendedora contou ainda com a presença do gerente regional do Sebrae, Raimundo Nonato, de representantes da direção do Sebrae em Belém, dos secretários municipais de Desenvolvimento e Produção Rural, Léo Ferreira, de Administração, Alex, Silveira, de Governo, Roberto Andrade, e de Educação, Roselma Feitosa, além dos vereadores Wilson Leite e João Nunes.

ascom.canaa