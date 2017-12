Programa de Desenvolvimento Rural deixa agricultores empolgados

Lançado a última quinta-feira, 23, por volta das 10h da manhã no Parque de Exposições Lázaro de Deus Vieira, o Programa de Desenvolvimento Rural do município foi pensado e elaborado pela Secretaria de Produção Rural (Sempror).

O vento contou com as presenças do prefeito Darcir Lermen (PMDB), secretário municipal de Produção Rural, Eurival Martins, o Totô, e de representantes do Banco do Brasil (BB), Banco da Amazônia, Sincredi e Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). Também prestigiaram o evento o superintendente do Incra em Marabá, Asdrubal Bentes, diversas autoridades do município e representantes de associações diversas de produtores rurais.

Na ocasião foram apresentadas as diretrizes para a produção rural em 2018 em vários segmentos produtivos, entre serviços estruturais e política de incentivo, especialmente para o pequeno produtor. Ações que irão beneficiar do pequeno a grande produtor rural.

Para se chegar a esse resultado foram realizadas mais de 20 plenárias, com a comunidade rural, além de parcerias com entidades como a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Adepará, Embrapa, Emater, Vale e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio).

Durante o vento foram oferecidas aos convidados iguarias produzidas pelos produtores, como macarrão feito com beterraba e doces de macaxeira, queijos e diversos doces.

(Samara Guimarães)