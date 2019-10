Programa de Estágio Vale: inscrições são prorrogadas até 21/10

O Programa de Estágio 2020 da Vale está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, 21/10. São cerca de 1.000 vagas em diversas cidades de sete estados: Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. As inscrições podem ser feitas pelo site www.vale.com/estagio.

Engenharias, Geologia, Administração, Direito e Economia são alguns dos cursos superiores aceitos. Já no nível técnico, há vagas para mais de 20 cursos diferentes, dentre eles Técnico em Mecatrônica, Mineração, Portos, Mecânica e Logística.

O Programa de Estágio da Vale oferece ao estudante a oportunidade de conhecer e participar dos desafios de uma empresa global. Os estagiários vivenciam o dia a dia da profissão por meio de experiências práticas, participando ativamente da rotina, dos processos e dos projetos da empresa. O estágio possibilita, ainda, que o estudante desenvolva e aprimore habilidades teóricas e comportamentais que serão fundamentais durante sua jornada profissional.

Pré-requisitos

Candidatos de nível técnico e de nível superior devem ter previsão de formatura entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. No primeiro caso, é preciso que o estudante esteja matriculado na instituição de ensino, tenha se formado na parte teórica ou ainda não tenha cumprido a carga horária obrigatória de estágio. Já para os estudantes de nível superior, é necessário apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. O programa também está aberto a pessoas com deficiência (PCD), que devem anexar os laudos comprovando a deficiência no momento da inscrição.

Processo seletivo

A Vale preza pelo respeito às diferenças e pela inclusão de todos e busca candidatos que ajudem a promover um ambiente com diversidade onde todos tenham a oportunidade de desenvolver seu potencial. A expectativa é que os estagiários estejam dispostos a colaborar com a construção de uma empresa focada em segurança e pessoas. As etapas online – testes e um entrevista curta por vídeo – acontecem entre 23 de setembro e 21 de outubro. Já os painéis e entrevistas com o possível gestor na Vale, que são etapas presenciais, estão previstos para o período de 28 de outubro a 15 de dezembro. A contratação acontece em março e abril do ano que vem.

Benefícios e carga horária

Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14 (os valores variam dependendo do curso, técnico ou superior, e da carga horária), assistência médica e seguro de vida. Nas unidades onde a empresa não oferece transporte e restaurante, os estagiários também receberão vale-transporte e vale-refeição. A carga horária do estágio varia entre quatro e seis horas diárias, dependendo das atividades a serem desenvolvidas.

