Programa Saaep Itinerante leva atendimento mais humanizado para a comunidade

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (Saaep), deu início, na manhã desta quinta-feira, 10, ao programa “Saaep Itinerante”. Trata-se de um mutirão que permite, aos usuários, negociar seus débitos e regularizar seu cadastro junto à autarquia de forma rápida e fácil, sem precisar sair do seu bairro.

Os primeiros a receberem a ação são os moradores do Alto Bonito que, além de poderem negociar seus débitos, receberão vistoria de hidrômetros e equipes para inspeção e correção de vazamentos de água.

Segundo Marivaldo Bezerra, chefe de Arrecadação do Saaep, o atendimento itinerante é importante porque aproxima a instituição da comunidade e ajuda no acréscimo da arrecadação. “Nós estamos com um programa de refinanciamento de débitos em vigência até dezembro deste ano e, muitas vezes, as pessoas deixam de comparecer ao atendimento do Saaep por causa da correria do dia a dia. Então, quando a gente vem até eles, é mais uma facilidade que a gente dá ao usuário”, destacou Marivaldo.

O Presidente da Associação dos moradores do Alto Bonito, Fábio dos Santos Bezerra, destacou que o Saaep sempre colaborou com as necessidades do bairro. “Esse mutirão é muito bom porque daqui, pra ir ao Saaep, no Beira Rio, é uma distância muito grande e nem todos aqui tem como ir lá; e o Saaep vendo essa necessidade, atendeu nossa solicitação e trouxe o Saaep pra dentro do bairro. Os moradores estão felizes em poder resolver seus problemas e tirar as dúvidas aqui. O Saaep é a Secretaria do município que mais se empenha em atender com qualidade o Alto Bonito”, disse.

A ação vai até essa sexta-feira, dia 11 de outubro, e o Saaep tem planejamento para levar o programa para mais bairros.

Sérgio Balduíno, vice-prefeito e diretor executivo da autarquia, afirma que já está em contato com outras comunidades e associações para a execução do próximo Saaep Itinerante.

Texto e fotos: Saaep / Fotos: Lucas Dias / Piedade Ferreira