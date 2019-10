Programação do Outubro Rosa começa com caminhada nesta quarta-feira

A programação da Campanha Outubro Rosa, que visa conscientizar para a prevenção do câncer de mama e do cólo do útero, será lançada em Canaã dos Carajás nesta quarta-feira (2), com uma grande caminhada, que vai partir da rotatória do monumento de Canaã dos Carajás, na avenida Weyne Cavalcante. No local, os participantes vão conferir ainda uma apresentação da banda do Exército Brasileiro. A caminhada vai seguir até a estrutura da 4ª Fenecan.

Também integra a programação do Outubro Rosa o lançamento, às 8h, no Instituto de Olhos, nesta quarta-feira, da campanha “Fila de Espera Zero”, que visa acabar com a fila de espera para cirurgias oftalmológicas no município, além de diminuir a demanda por consultas e exames. Serão feitas, ao todo, 64 cirurgias, quase 400 consultas e mais de 2.100 exames.

A campanha seguirá no decorrer do mês, com atendimentos e conscientização nas Unidades Básicas de Saúde.

ascom.canaã