Programação especial marca as comemorações em alusão ao Dia do Professor em Parauapebas

Em homenagem ao Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, a Prefeitura de Parauapebas preparou uma programação especial para estes profissionais que tanto contribuem na construção de uma sociedade melhor. A “Semana da Educação”, iniciada dia 16, foi idealizada com o objetivo de proporcionar aos educadores da rede municipal de ensino momentos lúdicos e formativos.Aberta com um piquenique no Lago do bairro Nova Carajás, a programação contou também com a palestra “Professor de Alta Performance”, ministrada pelo coach, escritor e educador Luiz Vieira, dia 17; e “Um dia pra chamar de seu!”, realizado dia 18, momento em que os professores puderam usufruir de vários serviços e uma série de atividades no hotel E-Suites Vale dos Carajás.

“É uma iniciativa inovadora. Nunca tivemos nada neste formato. Uma semana toda voltada para nós é um acontecimento muito importante de valorização e reconhecimento do trabalho desenvolvido”. Fiquei muito feliz!” comemora Maria Ivanilde de Amorim, professora da escola Fernando Pessoa. A educadora participou de todos as atividades ofertadas e está empolgada para participar do baile. Para o prefeito Darci Lermen é um prazer realizar a “Semana da Educação”. “É uma grande satisfação para mim homenagear e comemorar com os educadores. Gostaria de agradecer profundamente a cada um pela dedicação e busca por uma educação cada vez melhor”, agradece Darci, afirmando que continuará trabalhando para garantir melhorias nas condições de trabalho dos profissionais.

BAILE ANOS 80

As atividades da Semana serão encerradas na noite de hoje, 19, no Parque de Exposições Lázaro de Deus Vieira Neto, com um baile estilo anos 80. “Nós preparamos uma programação muito especial e com muito carinho. O Governo Municipal pensou em cada detalhe para mostrar como o professor é importante para essa cidade. E os professores corresponderam, estão participando de cada ação”, afirma o gestor.

Texto: Messania Cardoso / Fotos: Anderson Sousa, Sandra Bispo e Piedade