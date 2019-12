Projeto Circo na Escola faz a alegria do público com espetáculo “Uma Noite Feliz”

Um espetáculo cheio cores, ritmo e alegria foi apresentado na noite do último sábado, 7, no Partage Shopping. Durante a apresentação “Uma Noite Feliz”, 60 estudantes das redes municipal e estadual de ensino de Parauapebas, que fazem parte do Projeto “Circo na Escola”, trouxeram para o público os encantos e magia do circo.

Seis apresentações compuseram o espetáculo, que contou com música, dança e encenação. Segundo a professora Larissa Menchick, mais do que proporcionar entretenimento, o objetivo era trazer os verdadeiros valores do Natal. “Nós trabalhamos sentimentos e valores, por meio de cada uma das apresentações dos alunos”, afirma a educadora.

Ainda segundo Larissa, a proposta apresentada pelo Partage empolgou os alunos e pais e proporcionou à escola uma oportunidade singular de levar o trabalho realizado no ambiente escolar para além dos muros da escola. “Eu nunca tinha participado de nada parecido. Foi uma experiência ótima. Aprendi, me diverti, fiz novos amigos e ainda me apresentei no shopping”, comemora Bárbara Jaster, aluna do 5º ano da escola Paulo Fonteles.

Waldineia Jaste foi prestigiar a apresentação da filha durante o espetáculo. Ela ficou emocionada ao observar a jovem em cena. “Minha filha teve uma oportunidade maravilhosa, na escola, de muita aprendizagem. É maravilhoso vê-la se apresentando aqui”, afirma Waldineia.

Projeto Circo na Escola

O Circo na Escola busca apresentar a temática circense no contexto escolar, resgatando a cultura do circo, seus personagens e função, aliando os diferentes tipos de ginástica e estimulando a criatividade, imaginação e trabalho em equipe. Foi idealizado pela professora Larissa Menchick e implantado por ela na escola Paulo Fonteles de Lima, em 2017.

Em novembro de 2019, a iniciativa foi destaque e premiada no “Conectando Boas Práticas”, em Tucuruí (PA). Atualmente, tem inspirado toda a rede municipal de ensino a apostar na arte circense como ferramenta para o desenvolvimento de múltiplas aprendizagens dentro do espaço escolar.

Texto e Fotos: Messania Cardoso / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP