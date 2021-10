Projeto COOP-MUSA convida à todos para participarem de uma ação social sábado dia 23

O Projeto formado por mulheres, elas que são responsáveis por limpar, plantar e colher uma diversidade de frutas, legumes e verduras, todo o lucro da produção é dividido entre todas as mulheres da Cooperativa, gerando renda para as mulheres do campo, o projeto fica localizado na vila Santo Antônio, zona rural de Parauapebas.

Neste sábado (23), acontecera uma ação social, aonde toda a comunidade poderá está participando, e recendo atendimento médico, odontológico e emissão de documentos, tudo inteiramente grátis.