Projeto Mecanização Agrícola beneficiará mais de 50 produtores no Sereno

Produtores da região do Sereno estão animados com a novidade recebida neste sábado (31), na Vila Bom Jesus, zona rural de Curionópolis, durante o lançamento do Projeto de Mecanização Agrícola. Um trator com grade aradora foi disponibilizado para atender 50 propriedades na localidade.

O produtor Nelson Alves prestigiou o evento e relatou sobre as dificuldades de quem precisa produzir, mas não consegue aumentar a produção por causa do grande trabalho de arar a terra de forma manual. “Sobre esse benefício que estamos recebendo, eu acho importante, porque as vezes gradeamos um pedaço de terra, mas não temos condições de pagar, e dando tudo assim, já é uma facilidade para nós”, disse ele.

“Inicialmente, 50 produtores que foram catalogados, receberão a mecanização de 2 hectares das suas terras. Eles serão beneficiados com o apoio total da prefeitura que fornecerá assistência técnica, trator, operador, combustível e a doação de insumos, seja adubo ou sementes”, explicou a secretária de Produção Rural Adriana Gomes.

“Vimos a necessidade fortalecer ainda mais a agricultura familiar que é tão importante dentro do nosso município. Através desse projeto, os agricultores produzirão mais e isso refletirá na economia e na qualidade do alimento que é adquirido por nossa população”, salientou o prefeito Adonei Aguiar.

ascom.curionopolis