Projeto piloto para empoderar mulheres da rede pública inicia nesta quarta-feira (25)

Começa nesta quarta-feira, 25, o curso “Empoderamento das profissionais de saúde para a promoção da igualdade de gênero”, voltado às mulheres que trabalham na rede pública de saúde de Parauapebas. O objetivo é empoderá-las para o acolhimento das mulheres em situação de violência e fortalecer a promoção da igualdade de gênero.

Em uma iniciativa inédita da Secretaria Municipal da Mulher (Semmu), o curso integra um projeto piloto inicialmente voltado às servidoras do SUS, mas com objetivo de ampliar posteriormente a toda a rede de enfrentamento às violências contra meninas e mulheres, no âmbito da Prefeitura de Parauapebas e, posteriormente, a toda a comunidade.

O projeto se propõe a: incentivar o autoconhecimento e o autocuidado como ferramenta de empoderamento pessoal e profissional da mulher; promover ações de atenção em saúde mental e saúde da mulher envolvendo as profissionais de saúde que atuam na linha de frente dos atendimentos às outras mulheres; ampliar o conhecimento a respeito das técnicas de abordagem e atendimento às mulheres em situação de violência no âmbito dos serviços de saúde.

O curso é voltado exclusivamente às servidoras públicas, está estruturado em três módulos e terá duração de três dias, encerrando na sexta-feira, 27.

Programação

1° Dia – 25/11

13h30 – Credenciamento

14h00 – Abertura em alusão ao Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres

14h30 – Palestra de Abertura – Cuidar de Mulheres: promover a Igualdade de gênero é sobre evoluirmos juntas!

15h30 – A Trilogia do Cuidado: conhecer-se, cuidar de si, para cuidar do outro. 16h30 – Coquetel de encerramento

2° Dia – 26/11

07h30 – Acolhimento e ambientalização

08h00 – Entrando em contato consigo: técnicas de atenção plena

10h00 – Coffee Break

10h30 – Práticas Integrativas

12h30 – Almoço – Repouso

13h30 – Ambientalização

14h00 – O feminino consciente e o autocuidado

15h30 – Coffee Break

16h00 – Gerenciando emoções e conflitos

17h00 – Atividade de Avaliação

3° Dia – 27/11

07h30 – Acolhimento e ambientalização

08h00 – De mulher para mulher: o acolhimento das vítimas de violência

10h00 – Coffee Break

10h30 – A Rede de acolhimento: um lugar para deitar e sonhar o possível.

12h00 – Encerramento

Texto: Karine Gomes / Assessoria de Comunicação/PMP