Projeto “Todos contra Dengue” chega à Escola Ruth Monteiro

Uma parceria entre a equipe da Secretaria de Saúde (Semsa) e equipe pedagógica da Secretaria de Educação (Semed), em Curionópolis, promoveu o projeto “Todos contra dengue”, nesta sexta-feira, 20, na Escola Municipal Ruth Monteiro.

Uma palestra bem animada levou conscientização aos alunos da escola sobre as formas de prevenção da proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya.

De forma bem prática, os alunos aprenderam a importância de não deixar recipientes que acumulam água espalhados por quintais e ao redor de casa. “O objetivo desse projeto é ensinar o certo, para que eles também sensibilizem os pais e a comunidade com o que aprenderam na escola”, explica Josiane Conceição.

Faça sua parte também! Mantenha limpos os quintais e as caixas d’água (que devem estar sempre tampadas); as calhas, que não podem acumular água da chuva; colocar areia nos pratinhos de flores; telas nos ralos; guardar pneus, garrafas e qualquer outro tipo de vasilhame ou objeto que possa acumular água e se tornar criadouro do mosquito.

Fonte: ascom.curionopolis