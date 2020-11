Prorrogadas as inscrições para a 3º Mostra de Experiências Exitosas do SUS

Com o objetivo de conhecer e dar visibilidade às boas práticas, assim como documentar e disseminar experiências vividas ao longo do ano de 2020, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da diretoria e coordenação de Educação na Saúde e Humanização, prorroga as inscrições até o dia 26 de novembro para participação na Mostra de Experiências Exitosas do SUS.

A mostra está em sua 3ª edição e este ano aborda o tema “As ações da gestão municipal e os serviços de saúde em tempos de pandemia”. Serão aceitas inscrições de trabalhos que falem de outros temas além da pandemia e que tiveram êxito, relevância e resultados positivos para a sociedade em 2020.

Os profissionais de saúde interessados em participar da programação devem fazer a inscrição no link https://forms.gle/TCQXjvQSbayQ7yJQA, a inscrição deverá ser feita diretamente pelos autores dos trabalhos.

Assessoria de Comunicação/PMP