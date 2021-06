Prosap: construção da galeria subterrânea vai conter alagamentos na área do Mercado Municipal

A galeria terá quase mil metros de extensão, a obra tem previsão de ser concluída no prazo de seis meses e as interdições no trânsito durante o período serão gradativas.

Está perto do fim o pesadelo que comerciantes do Mercado Municipal e moradores do seu entorno enfrentam todos os anos no período chuvoso, a Prefeitura de Parauapebas iniciou a construção da galeria subterrânea que vai conter os alagamentos na região a partir do próximo inverno.

A galeria é formada por uma linha dupla de aduelas, estruturas de concreto que medem 2,5 x 2,5 metros. As águas da chuva e do Igarapé Guanabara, localizado nas proximidades do Mercado Municipal, irão escoar pela galeria até o encontro com o Igarapé Ilha do Coco, em frente ao prédio da prefeitura.

Manoel Afonso é um dos comerciantes no Mercado Municipal e relata as dificuldades enfrentadas com as chuvas, “o pessoal que vende farinha sempre teve muitos prejuízos na época da chuva, realmente a gente está contando com essa obra para que solucione o problema. Além disso, vai valorizar o mercado”, destacou o comerciante.

A galeria terá quase mil metros de extensão, a obra tem previsão de ser concluída no prazo de seis meses e as interdições no trânsito durante o período serão gradativas. “Fizemos um desvio na avenida Liberdade, para termos condições de trabalhar com o início das obras em frente ao mercado. Ao finalizarmos essa etapa, vamos liberar a via para o trânsito no local e iremos fazer a interdição da PA 275, interferindo o mínimo possível no trânsito e na vida das pessoas”, explicou Thiago Oliveira, engenheiro do Prosap.

Ascom/Pmp