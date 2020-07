Prosap: iniciada construção do sistema viário no bairro Liberdade I

As obras do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap) avançam no bairro Liberdade I com a abertura de mais uma frente de serviço para a construção do sistema viário, que compreende a implantação de novas vias às margens do Igarapé Ilha do Coco para proteção do canal e melhor mobilidade urbana na área do projeto.

De acordo com o engenheiro civil do Prosap, Thiago Oliveira Batista, as novas vias vão interligar o Liberdade à rua Rio de Janeiro, no bairro Rio Verde. “Aqui vamos construir o Parque Linear do Liberdade com quadra poliesportiva, pista de caminhada, ciclovias, playground, estacionamento e áreas de convivência”, detalha o engenheiro, reforçando que toda a área da obra está isolada, gerando mais proteção a trabalhadores e moradores do entorno.

Além de todas as melhorias que serão proporcionadas à comunidade a partir desse conjunto de obras, a Prefeitura de Parauapebas deu início à implementação do projeto-piloto de regularização fundiária no bairro Liberdade I, que prevê a regularização de mais de dois mil imóveis que estão em área de abrangência do Prosap. “Esses imóveis serão regularizados com título definitivo entregue a cada morador”, acrescenta o engenheiro Thiago.

Regularização fundiária

De 14 a 17 deste mês, uma equipe de consultores da empresa Urbe Amazônia esteve no município para capacitar técnicos do Prosap sobre regularização fundiária e planejar as atividades e a elaboração do cronograma de trabalho para o desenvolvimento do projeto-piloto.

Para a consultora Claudia Macedo Pinotti, Parauapebas deu um passo importante para a implementação do projeto. “A partir de agora, as ações serão contínuas e durante 12 meses estaremos atuando para fazer o primeiro projeto de regularização fundiária em Parauapebas, no bairro Liberdade I”, complementa a advogada.

A regularização fundiária urbana consiste num conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, sociais e ambientais que são desenvolvidas num determinado território, tirando da informalidade núcleos urbanos irregulares, como é o caso dessa área no bairro Liberdade I.

Texto: Jéssica Borges / Foto: Kelson Araújo