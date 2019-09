Quadrilha Junina de Parauapebas representa o Pará em concurso nacional

Integrantes da agremiação junina Rabo de Palha viajam nesta sexta-feira, 20, para Palmas, Tocantins, onde representam o Pará no concurso nacional, Arraiá Brasil. A quadrilha é única do Estado que foi escolhida após uma seletiva que envolveu agremiações de vários municípios paraenses.

A Rabo de Palha foi vencedora do concurso de quadrilhas do 17º Festival Jeca Tatu em 2019, com o tema “A história do circo”, na categoria Caipiria, a mais concorrida do festival. A agremiação vai desenvolver o mesmo tema no Arraiá Brasil e aposta no estilo caipira para fazer diferente no concurso, considerando que é a única quadrilha dessa categoria na competição.

De acordo com Cleildo de Souza, presidente da Rabo de Palha, a equipe vem se preparando intensivamente para fazer bonito fora do Estado. “Estamos ensaiando há um mês, duas horas por dia. Estamos preparados para enfrentar os jurados e muito ansiosos para a apresentação. Vamos dar o nosso melhor para trazer o título para o Estado”, declara o presidente, informando que 125 dançarinos farão parte da apresentação.

“Estamos recebendo todo apoio logístico da Secretaria Municipal de Cultura e da Liajupe e só temos a agradecer pela parceria, pois sem esse apoio não teríamos condições de viajar”, destaca Cleildo.

A Rabo de Palha será a segunda quadrilha na ordem de apresentação, na noite de domingo, 22.

Texto: Liliane Diniz / Fotos: Felipe Borges



Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP