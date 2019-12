Real Madrid é campeão do Campeonato de Society, realizado em Serra Pelada

Como parte da programação de aniversário de Serra Pelada, a Prefeitura de Curionópolis realizou a grande final do Campeonato Municipal de Futebol Society, neste domingo, 8, no Campo do Morumbi, no distrito.

Os finalistas Real Madrid e Atlético Madrid, disputaram o grande prêmio numa partida repleta de fortes emoções. As torcidas lotaram o espaço. O primeiro tempo do jogo encerrou com o placar empatado em 1 x 1, gols de autoria de Klisman (Atlético) e Geonave (Real).

No segundo tempo, mais emoções! Cassio Rodrigues, do Real, nos 30 segundos finais da partida marcou um golaço, desempatando a partida e garantindo o título inédito da equipe.

Marcos, do Atlético recebeu a colocação destaque de Melhor Goleiro e Cassio, do Real, como artilheiro por marcar 8 gols durante a competição.

ascom.curionópolis