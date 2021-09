Recarga cartão Merenda em Casa

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa aos pais e estudantes da rede municipal de ensino que, devido os processos burocráticos relacionados à licitação, não foi possível efetivar a recarga do cartão Merenda em Casa referente ao do mês de agosto. Por mais que o governo municipal tenha buscado dar celeridade ao processo, as etapas precisam ser respeitas garantindo a transparência e lisura dos trâmites.

A Semed informa que assim que o processo for concluído, uma nova recarga será efetivada imediatamente e que mesmo com a retomada das aulas presenciais de forma gradual, a partir do mês de outubro com ensino híbrido, as recargas continuarão a ser garantidas até o retorno de 100% dos alunos.

Vale destacar que a educação é prioridade do governo municipal. Os investimentos realizados mesmo com a pandemia têm garantido bons resultados dos alunos e a valorização dos profissionais da educação.

ASCPOM/PMP