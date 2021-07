Rede D’Or fecha parceria com a Vale para administrar hospitais no Pará

A Vale e a Rede D’Or firmaram contrato de gestão e execução de ações e serviços de saúde para os hospitais Yutaka Takeda (Parauapebas) e Cinco de Outubro (Canaã dos Carajás), no sudeste do Pará.

O contrato, cuja vigência é de 10 anos, inaugura novo modelo de parceria entre uma autogestão e uma rede hospitalar com o objetivo de aumentar a qualidade assistencial e trazer mais sustentabilidade ao setor, beneficiando toda a população atendida por essas unidades hospitalares na região de Carajás, com os serviços de atividades ambulatoriais, pronto socorro e médico-hospitalares para pacientes adultos e pediátricos.

A parceria propõe também estudo de viabilidade de investimentos na construção ou aquisição de uma unidade hospitalar de alta complexidade em Parauapebas.

