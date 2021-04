Rede Voluntária Vale apoia campanhas de combate à fome

De acordo com pesquisa do Instituto Data Favela, oito em cada dez famílias não teriam condições de se alimentar e pagar as contas básicas caso não tivessem recebido doações durante a pandemia a de Covid-19. Com o prolongamento da crise sanitária, ONGs voltadas para a assistência social já registram queda drástica nas doações de alimentos. Atenta a este cenário, a Rede Voluntária Vale está mobilizando seus voluntários para contribuir com campanhas de combate à fome. Acesse www.redevoluntariavale.com.br e participe.

“Brasil Sem Fome”

Campanha liderada pela Ação da Cidadania, junto com sua rede de comitês e voluntários, convoca mais uma vez a sociedade civil e o setor privado para levar alimentos aos mais atingidos pelos impactos da pandemia.

“Se Tem Gente Com Fome, Dá de Comer”

Iniciativa da Coalização Negra Por Direitos, em parceria com Anistia Internacional, Oxfam Brasil, Redes da Maré, Ação Brasileira de Combate às Desigualdades, 342 Artes, Nossas – Rede de Ativismo, Instituto Ethos, Orgânico Solidário e Grupo Prerrô

“Dia das Boas Ações”

Movimento mundial de voluntariado com objetivo de despertar e mobilizar pessoas para causas sociais, divulgar formas de engajamento e participação ativa da sociedade, e divulgar trabalhos realizados pelas organizações da sociedade civil.

Sobre Rede Voluntária Vale

Lançada em abril de 2020, a plataforma digital Rede Voluntária Vale foi criada com o objetivo de potencializar ações sociais do voluntariado da Vale, criado há 16 anos e que mobiliza ações de empregados, de seus familiares e de quaisquer pessoas dispostas a fazer a diferença na vida de outra pessoa.

