Região de Carajás e Araguaia agora em bandeiramento laranja, risco médio de contaminação segundo o governo

A partir desta sexta-feira (07), as regiões do Marajó Ocidental, do Xingu, de Carajás e do Araguaia, que seguiam em bandeiramento vermelho, avançam para a coloração laranja, considerada de risco médio. Por meio das suas redes sociais, o governador Helder Barbalho anunciou a alteração, nesta quinta-feira (06), e reforçou a evolução positiva percebida nas taxas de contaminação pela Covid-19 e de ocupação de leitos em todo o Estado.

“Eu queria trazer a boa notícia de que, em todo o Estado, há uma clara redução de pessoas infectadas, como também na pressão do sistema de saúde, na pressão de demandas de leitos nesse momento. E com um detalhe muito importante, mesmo que nós tenhamos reduzido a oferta, já mudando o perfil de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para outras enfermidades que precisam também da atenção do sistema, continua a redução no percentual de ocupação”, comemorou o chefe do Executivo.

O anúncio foi feito após a reunião do Comitê Técnico e Científico liderado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), na qual estiveram presentes o titular da Sespa, Rômulo Rodovalho, o reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Marcel Botelho, além de representantes dos demais órgãos integrantes.

De acordo com o governador do Pará, os dados levantados pelo Comitê apontaram, claramente, redução nas taxas de infecção pelo novo Coronavírus em todas as regiões de saúde do Estado, em comparação àquelas registradas uma semana atrás. No momento do pronunciamento, o percentual de ocupação de leitos clínicos exclusivos para o tratamento da doença era de 43,1% e o de UTI de 69,6%. No último dia 29 de abril, as taxas estavam em 47,5% e 74,2%, respectivamente.

“Portanto, nós estamos analisando semanalmente, analisando os dados do dia a dia também. É fundamental que nós possamos ter um processo gradativo de avanço e estratégia, que possam representar decisões consolidadas e repercutir positivamente no enfrentamento à pandemia. Com este cenário, estaremos mudando a coloração de bandeiramento das regiões que estavam em vermelho, com alto nível de contágio, e passando para o bandeiramento laranja”, acrescentou Helder Barbalho.

Além disto, continuam com o mesmo status, ou seja, com o mesmo bandeiramento, as regiões que já estavam em coloração laranja, que são: as Regiões Metropolitana I e II; o Marajó Oriental; o Baixo Tocantins; a região Nordeste; o Baixo Amazonas; e os municípios do Tapajós.

A alteração no bandeiramento irá constar no Decreto Estadual 800/2020, que será publicado com alterações na sexta-feira (07).

