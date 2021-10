Renato Gaúcho pede demissão do Flamengo após eliminação

Renato Gaúcho tomou a decisão após os últimos resultados ruins e críticas ao seu estilo de treinamentos.

Após ser goleado pelo Athletico-PR por 3 a 0 no Maracanã, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil e o clima nos bastidores está quente.

Bastante irritado, o técnico Renato Gaúcho entregou o cargo de treinador, mas foi demovido da ideia pelos diretores Marcos Braz e Bruno Spindel.

Renato assumiu a responsabilidade pelos resultados ruins e disse que não teria problema em deixar o Flamengo se fosse o melhor para o clube. No entanto, os dois dirigentes bancaram o treinador. Inclusive, durante a coletiva o próprio Renato frisou que a responsabilidade pela eliminação da Copa do Brasil era dele.

– A responsabilidade da derrota é toda minha, uma desclassificação numa competição é toda minha, o grupo não tem culpa de nada – disse.

Depois, na tradicional corrente com os jogadores, os dirigentes endossaram o voto de confiança no treinador. No entanto, cresce um questionamento ao trabalho de Renato Gaúcho, principalmente no que diz respeito ao conteúdo de suas atividades. Ele faria muitos treinamentos coletivos, mas quase nada relacionado a posicionamento tático.

No próximo sábado, o Flamengo recebe o Atlético-MG pelo Brasileirão. Se perder, praticamente dá adeus ao sonho do tricampeonato brasileiro.

Por: Dol