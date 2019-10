Representantes municipais, sociedade civil e do IBGE tratam do Censo 2020

Uma reunião com representantes das secretarias municipais, empresas, sindicatos e instituições do munícipio e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, na manhã desta sexta-feira, 11, tratou dos preparativos para o Censo Demográfico 2020. O censo tem como objetivo levantar informações sobre a população e suas condições de vida para orientar, de maneira mais objetiva, as políticas públicas e investimentos tanto do governo quanto da iniciativa privada.

Na ocasião, a coordenadora do IBGE da área Carajás, Tereza Penha, explicou a metodologia utilizada pelo órgão para o Censo, como irão ocorrer as pesquisas junto à população e pediu a colaboração dos presentes, no sentido de divulgar as ações realizadas pelo IBGE para que o município possa ser contemplado da melhor forma, tendo em vista, que é considerado um local onde o crescimento populacional ocorre de maneira contínua.

“Essa é a primeira reunião de planejamento e acompanhamento do Censo Demográfico para formar um grupo de trabalho para que, juntamente com o IBGE, prepare o município para o Censo, nos auxiliando no termo cartográfico e estrutura. Pois, em Parauapebas serão instalados dois postos de coletas e 198 recenseadores que percorrerão todo o município”, explicou a representante do IBGE.

Para Carlos Alessander Costa, representante do Sindicato dos Servidores Municipais, a iniciativa do IBGE de chamar a sociedade civil para participar desse encontro é “fantástica”.

“Aqui vimos a necessidade de a pessoa saber de onde ela é cidadã, para que o recurso, de fato, possa ser investido onde ela reside. O IBGE apresenta um número e nós vivenciamos outro, então precisamos nos organizar para rever esses parâmetros utilizados pelo Instituto, para não deixar que o município seja prejudicado pelo número inferior ao que realmente tem”, destacou Carlos.

De acordo com o chefe de Gabinete, Zé Alves, o momento dá transparência de como ocorrerá o procedimento de levantamento dos dados. “Nosso papel também é fiscalizar esse processo e vamos dar o apoio necessário para que esse Censo ocorra da melhor forma no nosso município”, ressaltou o gestor.

