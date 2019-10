Residencial Alto Bonito é palco de mais um crime

O menor D.S.G de 17 anos, foi executado na noite de ontem (22) no residencial alto bonito, enquanto caminhava em uma das avenidas do complexo.

Segundo informações o jovem caminhava tranquilamente quando foi surpreendido por uma dupla que trafegava em uma motocicleta e aproximando-se dele o garupa que usava uma mascara do personagem do filme Coringa, já com arma em punho desferiu cerca de cinco tiros no menor.

O crime ocorreu por volta das 22:00hs48min, após o ocorrido os assassinos fugiram do local e logo em seguida a população vizinha acionou a polícia que compareceu ao local, juntamente com o (IML) Instituto Médico Legal para os procedimentos cabíveis.

A Divisão de Homicídios da 20ª Seccional de Polícia Civíl de Parauapebas continua investigando o caso, e acredita que a execusão do jovem possa está ligada a disputa pelo tráfico de drogas daquele local, uma vez que a vítima já tinha passagem pela policia por trafico.

As investigações continuam onde a policia espera chegar o mais breve possivel nos altores de mais esse crime que aconteceu em parauapebas e colocalos atrás das grades.

Edvan Lopes / Milena Viana / Fotos redes sociais