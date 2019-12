Residencial Canaã ganha Unidade Básica de Saúde, que será inaugurada no próximo dia 13

A saúde em Canaã dos Carajás continua ampliando sua capacidade de atendimento. Desta vez, quem tem muito a comemorar são os moradores do Residencial Canaã, que ganhará uma nova Unidade Básica de Saúde (USF), que homenageará Raimundo Pinheiro da Silveira.

O prédio será inaugurado no próximo dia 13 (sexta-feira) e completa uma série de benefícios que chegam ao bairro de moradias populares entregue em 2016, por meio do Minha Casa, Minha Vida. Além da Unidade de Saúde, a região do Residencial Canaã recebeu a 1ª Escola em Tempo Integral do município.

“É um lugar muito especial. Nós construímos seis postos de saúde novos e reformamos e ampliamos mais seis só nessa gestão”, destacou o prefeito em exercício, Alexandre Pereira, que visitou o local. “Temos profissionais qualificados para trabalhar aqui no atendimento já a partir do dia 13”, completou.

ascom.canaa