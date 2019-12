Residencial Canaã ganha Unidade Básica de Saúde

Felicidade por ter uma Unidade de Saúde mais perto de casa. É assim que se sente a presidente da Associação de Moradores do Residencial Canaã, Vera Lucia Silva Costa, com a inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Raimundo Pinheiro da Silveira. A solenidade de entrega do prédio foi realizada nesta sexta-feira (13), e contou ainda com um mutirão de atendimentos médicos para a comunidade. Nem a chuva que caiu durante boa parte da manhã afastou o público, que compareceu em peso para comemorar o benefício.

“Estou muito feliz, já tínhamos o atendimento aqui, três vezes por semana, mas com a nova Unidade facilita muito e é uma economia pra todos nós, que não vamos precisar nos deslocar”, resumiu Vera.

A nova Unidade de Saúde conta com quatro consultórios médicos, sala de vacina e auditório.

Para o prefeito Jeová Andrade, a entrega de mais uma UBS vai de encontro ao compromisso da gestão de “aprimorar a cada dia a saúde do município”. “Mas muito melhor do que o equipamento ou o prédio novo, é o cuidado das pessoas que trabalham aqui, com carinho, atendendo a sociedade”, disse.

O vice-prefeito, Alexandre Pereira, que também participou do evento, lembrou que em 2013 havia dificuldades para a população em muitas áreas, que vem sendo superadas nós últimos seis anos. “Hoje a gente se sente realizado com os avanços que conquistamos”, enfatizou.

Já a secretária de Saúde, Daiane Celestrini, agradeceu a confiança da gestão para que possa comandar a pasta. “É uma honra ser uma servidora efetiva, que está na gestão, e pode realizar a cada dia o sonho de fazer um SUS de qualidade”, disse, ressaltando que “nada disso é possível sem o empenho dos servidores”.

O vereador Dionizio Coutinho, que sugeriu o nome de Raimundo Pinheiro para ser homenageado na nova UBS, destacou em seu discurso que a administração tem feito melhorias frequentes na saúde. Ele alertou a população que a saúde não é um problema para ser resolvido com ações esporádicas, mas com “trabalho contínuo”.

Também estiveram presentes na solenidade os vereadores Gesiel Ribeiro, Maria Pereira, Baiano do Hospital e Wilson Leite, além dos secretários de Governo, Roberto Andrade, de Planejamento, Geam Meirey, de Administração, Alex Silveira, de Produção Rural, Leo Ferreira, e de Educação, Roselma Milani.

ascom.canaa