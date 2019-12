Residencial Nova Carajás IX: beneficiários com pendência documental são atendidos pelo SAC

Quatro técnicos do Serviço de Atendimento ao Cidadão de Parauapebas (SAC) atendem beneficiários selecionados para o Residencial Nova Carajás IX que estão com pendência documental. A base de atendimento provisória no Setor Social da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), no bairro Cidade Nova, é resultado de uma parceria que busca acelerar o processo social dos beneficiários junto ao Banco do Brasil.

De acordo com a assistente social, Roseliana Brito, a ação do SAC ocorre devido a algumas pendências identificadas no documento de identidade. “Nomes registrados com grafia errada no documento resultam em complicações. As falhas cometidas em cartórios, por exemplo, costumam passar despercebida por quem tira os documentos, mas acabam gerando uma situação lá na frente”, explica.

O atendimento aos beneficiários deve se estender por alguns dias até que os documentos sejam corrigidos. “Após todas as correções, o processo físico é enviado ao banco para as devidas análises”, destaca Roseliana.

O Serviço de Atendimento ao Cidadão de Parauapebas (SAC) é um departamento vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi).

