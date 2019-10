Residencial Nova Carajás IX: Prefeitura trabalha para entregar a primeira etapa até dezembro

Um importante passo para a entrega da primeira etapa do Residencial Nova Carajás IX foi dado nesta terça-feira, 29. Em reunião com as secretarias e instituições envolvidas na construção das unidades habitacionais, a Prefeitura aprovou junto à Amec Construtora o documento que comprova que as casas estão prontas para morar. O residencial faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) do Governo Federal, tendo como instituição financeira o Banco do Brasil.

Na primeira etapa prevista para dezembro, serão entregues 696 unidades habitacionais. “Por meio da Secretaria de Urbanismo, que concede o alvará para o início das obras, aprovamos a carta Habite-se, que é muito importante para o andamento do processo. Ainda falta a ligação da energia elétrica no local, mas vamos continuar trabalhando para que possamos realizar a entrega dessas primeiras casas ainda esse ano”, explicou o prefeito Darci Lermen.

Para Vivien Hilal, Assessora de Engenharia e Arquitetura do Banco do Brasil, que é o representante do FAR e realiza o acompanhamento das obras do empreendimento, a aprovação do documento é um importante passo para a entrega da obra.

“A engenharia do Banco do Brasil acompanha a contratação, obra, entrega e a medição para a liberação de recursos. Estamos colaborando com a Prefeitura e construtora a fim de agilizar o processo e para que não tenha uma nova invasão. Esse é um dos documentos mais importantes que precisamos; agora com o Habite-se, no próximo mês já vamos fazer a vistoria final para verificar infraestrutura, iluminação pública e esgoto, e saber se realmente as casas estão prontas para receber os moradores”, explica.

O Residencial Nova Carajás IX é construído em duas etapas. A primeira com 696 unidades habitacionais, enquanto que na segunda serão edificadas 498 moradias, totalizando 1.194 casas. O empreendimento é destinado a atender famílias de menor renda do município.

Texto: Liliane Diniz / Fotos: Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – PMP