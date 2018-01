Resumo da rodada do Campeonato Paraense 2018

A segunda rodada do Campeonato Paraense de 2018 começou no último sábado (20/01) com dois jogos. O Clube do Remo foi até Tucuruí encarar o Independente. Com uma péssima atuação dentro de campo, o Leão Azul foi uma presa fácil para o Galo Elétrico, que sem muitas dificuldades domou o adversário, vencendo pelo placar de 2 a 0. O meia Fabrício recebeu um presentão da zaga azulina e abriu o placar, logo aos dois minutos de bola rolando, e o zagueiro Ezequias com um belo gol de cabeça, marcou o segundo, aos 17 minutos da etapa final.

Na outra partida de sábado, Paragominas e Águia se enfrentaram no estádio Arena do Município Verde de portões fechados, devido à falta de laudos de liberação, que é gerido pela prefeitura municipal de Paragominas. A partida terminou em um 1 a 1. O zagueiro Cristóvam abriu o placar para o Jacaré do Norte, aos 26 minutos do segundo tempo, enquanto que o atacante Guga, destaque do Azulão marabaense, empatou aos 34.

A rodada seguiu no domingo (21/01). Também de portões fechados para o torcedor em razão de laudos técnicos, Cametá e Parauapebas fizeram o duelo no estádio Parque do Bacurau. O time do técnico Léo Goiano teve uma postura diferente da estreia e foi para buscar o resultado. O meio-campo Evandro, aos sete minutos da etapa inicial, abriu o placar. O Marabá não desistiu e foi em busca do empate com Aldair, cobrando pênalti, aos 44 minutos da etapa derradeira. Com o empate em 1 a 1, o PFC somou seu primeiro ponto na competição.

O Bragantino, atual tricampeão da Segundinha, encarou o São Raimundo de Santarém, no estádio Olímpico São Benedito, o Diogão. Melhor para o time de Bragança, que venceu por 2 a 1. Os gols saíram somente no segundo tempo de jogo. O Pantera santareno abriu o placar com Luiz Carlos Imperador, aos 10 minutos. Com o apoio da torcida, o Tubarão foi para cima e virou a partida. O atacante Marcelo Maciel deixou sua marca aos 17, e Mauro Ajuruteua decretou a vitória, aos 48. Os torcedores vibraram muito com o primeiro triunfo da equipe no Parazão.

A partida mais movimentada da rodada aconteceu na vitória do Paysandu diante do Castanhal no estádio Maximino Porpino, o Modelão. O Papão venceu, por 4 a 2, e se mantém com 100% de aproveitamento, já o Japiim da Estrada segue sem pontuar. O time bicolor chegou a abriu 4 a 0 no marcador, com gols assinalados por Nando Carandina, aos 43 minutos do 1º tempo, Cassiano, aos 12, Magno Ribeiro, aos 31 e Pedro Carmona, aos 34 da segunda etapa. O time aurinegro descontou com dois gols do volante Dedeco, aos 38 e 43.

Resultados da 2ª rodada do Parazão 2018

Independente 2 x 0 Remo (Estádio Navegantão)

Paragominas 1 x 1 Águia (Estádio Arena Verde)

Cametá 1 x 1 Parauapebas (Estádio Parque do Bacurau)

Castanhal 2 x 4 Paysandu (Estádio Maximino Porpino)

Bragantino 2 x 1 São Raimundo (Estádio Diogão)

Próximos jogos valendo pela 3ª rodada do Parazão 2018

Remo x Águia – terça-feira (23/01), às 20h30, no Estádio Mangueirão

Parauapebas x Independente – quarta-feira (24/01), às 20h30, no Estádio Rosenão

Paragominas x Bragantino – quarta-feira (24/01), às 20h30, no Estádio Arena Verde

Castanhal x Cametá – quarta-feira (24/01), às 20h30, no Estádio Maximino Porpino

Paysandu x São Raimundo – quarta-feira (24/01), às 20h30, no Estádio da Curuzu

Classificação do Parazão 2018

Chave A1

1º Paysandu: 6 pontos

2º Independente: 6 pontos

3º Águia: 4 pontos

4º Bragantino: 3 pontos

5º Cametá: 1 ponto

Chave A2

1º Remo: 3 pontos

2º São Raimundo: 3 pontos

3º Paragominas: 1 ponto

3º Parauapebas: 1 ponto

5º Castanhal: 0 ponto

Por Fábio Relvas do blog Zé Dudu