Reta final ponte que da acesso aos bairros Liberdade está quase pronta

A ponte que da acesso aos bairros Liberdade I e II que foi interditada no inicio do ano por motivos de segurança, a estrutura da ponte estava comprometida por causa das fortes chuvas, a ponde que fica na rua 11 tem data prevista para ser entregue no mês de agosto.

A nova ponte será maior que a anterior, terá 45 metros de comprimento por 11 metros de largura, com calçada dos dois lados, corrimão e guarda-corpo. Um ganho importante para a população em termos de segurança e mobilidade urbana.

Reta final o engenheiro civil responsável pela obra, Lucas Carvalho. “Já concluímos a fase de execução da concretagem tanto na fundação quanto na estrutura da ponte. Agora, vamos partir para a terceira etapa, que é a concretagem da última laje. Em seguida, faremos a pintura e sinalização da via, para liberação do trânsito”.