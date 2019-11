Reunião de lideranças do Cidadania contou com a presença do ex-deputado Jordy

No sábado, dia 09, no auditório do Karajás Shopping em Parauapebas, partidários do Cidadania se reuniram para tratar de assuntos de interesse da sigla e do município, dentre os temas falou-se das eleições de 2020.

Fábio Sacramento, presidente do partido em Parauapebas foi quem conduziu a reunião, e iniciou falado da seriedade com que o partido tem sido conduzido nos níveis federal, estadual e municipal: “Fazemos parte de um partido ficha limpa, e acreditamos que com união e seriedade podemos fazer a diferença na política local”, disse Sacramento.

O presidente de honnra do partido, Dê Paula, também expressou sua alegria em fazer parte de um partido sério, e reforçou: “Esperamos continuar no caminho certo, fortalecer ainda mais o Cidadania e a cada dia ter mais filiados comprometidos com os interesses da sociedade”, disse ele. O vice presidente Josenê e o 1ª Secretário Beno também falaram da alegria de fazer parte do partido e endossaram o comprometimento do Cidadania com a comunidade local.

Durante o evento o presidente local ainda abriu espaço para que várias lideranças do partido pudessem se expressar e fazer perguntas aos membros da mesa. Oportunidade que Fábio Sacramento pôde falar dos rumos que o partido pretende trilhar nos próximos anos.

Após manifestação dos filiados Fábio Sacramento passou a palavra para Arnaldo Jordy, que é advogado, político e filiado ao Cidadania, antigo Partido Popular Socialista PPS. Jordy sempre foi engajado no movimento estudantil, tendo voz ativa junto à UNE.

O deputado falou dentre outras coisas sobre o Estatuto do partido, que por sinal tem em sua primazia a defesa dos menos representados: “Essa é a essência do Cidadania, dar voz aqueles que não tem a oportunidade de se expressar quanto as demandas sociais. Se não for para defender e representar os interesses sociais, qual seria a razão de ser de um partido?” indagou o deputado.

Jordy ainda parabenizou as lideranças do partido no município, que tem seguindo os preceitos do Cidadania que é de ter pessoas ficha limpa tal qual como acontece a nível nacional e estadual e reforçou a autonomia que a direção local tem para conduzir os rumos do partido na cidade vista a seriedade com que a direção local tem conduzido o Cidadania.

Por fim todos se uniram em uma grande imagem que representa a solidez e união do Cidadania em Parauapebas.

Texto: Repórter30

Fotos: Fábio Jr