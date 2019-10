Reunião entre Prefeitura de Parauapebas e IBGE trata de preparativos para CENSO 2020

Prefeitura de Parauapebas, comunidade, empresas e instituições do município participam de importante reunião que irá tratar do CENSO 2020. O encontro será realizado nesta quinta-feira, 11, às 8h30 no auditório da prefeitura.

O CENSO é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e contará com o apoio da Prefeitura de Parauapebas. O objetivo é levantar informações sobre a população e suas condições de vida para orientar de maneira mais objetiva as políticas públicas e investimentos tanto do governo quanto da iniciativa privada.

A proposta da reunião é dar transparência ao processo, promover o conhecimento da metodologia e das ações em campo, divulgar e engajar a população e as autoridades nesse importante levantamento de dados. Neste primeiro encontro, além de outros assuntos, serão apresentados os mapas municipais que auxiliarão a coleta de dados em Parauapebas.

ascom.parauapebas