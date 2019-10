Reunião reforça ações para obras de contenção do bloco 49 do Residencial Alto Bonito

Em reunião realizada na Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), entre o gestor da pasta, João Fontana, e o engenheiro civil Roberto Mani, da construtora Qualyfast, foram definidos ações e prazos para a execução das obras de contenção do bloco 49 do Residencial Alto Bonito. O encontro ocorreu no último dia 11, tendo sido acompanhado também pelo engenheiro Roginaldo Rebouças, da Sehab.

João Fontana destacou a necessidade da execução das obras de reforço estrutural tipo grauteamento, além de outras que se fizerem necessárias, a fim de se alcançar a estabilidade do bloco. Por sua vez, o engenheiro Roberto Mani atestou a responsabilidade da Qualyfast quanto aos serviços a serem executados.

Informou ainda que a construtora, num prazo de 20 dias, fará a contratação de consultores para a execução dos projetos geotécnicos, estrutural e outros que se fizerem essenciais para atendimento às especificidades que a obra requer.

Um cronograma de execução dos serviços de contenção e reforço estrutural será apresentado pela Qualyfast. Também ficou acertada entre as partes uma agenda de reuniões para acompanhamento dos serviços a cada trinta dias, com a primeira a ser realizada em 11 de novembro.

O documento com os assuntos abordados na reunião está disponível aqui.

Texto: Jéssica Borges / Foto: Felipe Borges