Roda de conversa virtual comemora Dia do Agricultor Familiar

Roda de conversa virtual sobre “Gestão de Negócios Rurais” será hoje, às 19h

Pará, 28 de julho de 2021 – A Vale, por meio do seu Programa de Educação Ambiental (PEA) Pará e Maranhão, promove, nesta quarta-feira, 28 de julho, roda de conversa virtual alusiva ao Dia do Agricultor Familiar, a partir das 19h. A programação tem como tema “Gestão de Negócios Rurais” e será transmitida pelo Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=NCLrktDT04U).

A roda de conversa abordará a gestão da propriedade e o empreendedorismo rural, com o objetivo de mostrar aos produtores rurais as ferramentas que possibilitam a administração de suas propriedades com eficiência, como se fossem verdadeiras empresas.

O PEA integra os licenciamentos tanto federais quanto estaduais das unidades da Vale nos estados do Pará e Maranhão.

Serviço:

O que: Roda de conversa virtual sobre “Gestão de Negócios Rurais”

Quando: 28 de julho, a partir das 19h

Onde: Transmissão pelo Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=NCLrktDT04U)

vale.com