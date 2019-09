Rodeio Show e Cavalgada de Curionópolis movimentam economia local

A Cavalgada Ruralista e Rodeio Show, uma festa tradicional e agropecuária, realizada pela Prefeitura de Curionópolis durante os dias 26 a 28 de setembro, além de fortalecer o setor cultural, rendeu um impulso econômico no município.

A estrutura montada no Loteamento Serra Leste recebeu a população em que marcou presença em grande número nos três dias de programação. A Companhia de Rodeios Dydayr Parreira comandou a festa com a competição de montaria em touros e garantiu ao vencedor do rodeio uma vaga para representar o município de Curionópolis na final, realizada no maior palco de rodeio do Brasil durante a Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos/SP.

Quem acompanhou o rodeio também prestigiou os animados e dançantes shows das bandas Forró Anjo Azul e Rodrigo Mendes & Forró dos Top’s.

Comerciantes, ambulantes, caxeiros e empreendedores participaram do evento oferecendo serviços alimentícios, bebidas e entretenimento, na praça de alimentação preparada para receber a comunidade.

“Foi muito bom esse evento, três dias de movimento que deu muita gente, e para nós que trabalhamos como ambulantes, é um dinheiro a mais no orçamento”, disse a comerciante Cleia Santos.

A Prefeitura também adiantou a primeira parcela do 13° Salário para o funcionalismo público na quinta-feira, 26.

“É bom para nós em questão, de todo ano ter esse evento e compensa no final da noite. Dá pra tirar uma renda boa, cobrir as despesas e sair tranquilo”, explicou o comerciante Antônio Moura.

O comércio local também sentiu reflexo da realização do evento com o aumento das vendas nos setores de vestuário, calçados e artigos agropecuários.

“Além do incentivo à cultura, economicamente, o evento trouxe uma injeção financeira para os pequenos comerciantes e ambulantes e isso é muito importante para fomentar emprego e renda no município”, explicou o prefeito Adonei Aguiar.

ascom.curionópolis